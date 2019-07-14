2019-07-14T10:15:08+03:00
Общество

Сегодня в Саратове отменили несколько рейсов трамваев №4 и 6

Не состоится 16 отправлений
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 июля, в Саратове пройдут не все рейсы двух маршрутов трамваев.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что ограничения коснулись маршрутов №4 и 6.

«Четверки» не поедут от 6-й Дачной в 8:41, 11:41, 15:41, 17:21, от 10-й Дачной в 9:01, 12:01, 16:01, 17:41.

Вагоны второго маршрута сегодня не отправятся от 6-й Дачной в 9:31, 10:31, 16:31, 18:11, от школы №52 в 9:29, 10:49, 16:49, 18:29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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