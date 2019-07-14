Под Саратовом водитель ВАЗа устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-14T08:40:37+03:00

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Вчера, 13 июля, в 22:20 на 201 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 42-летний водитель ВАЗ-21140 стал виновником массовой аварии.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина влетел в Mercedes-Benz в составе полуприцепа Schmitz, за рулем которого был 35-летний мужчина и Hyundai Solaris под управлением 33-летней женщины.

В результате водителя отечественной легковушки с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU