2019-07-13T20:07:17+03:00
Происшествия

В Саратове начала гореть Кумысная поляна

Полыхает низ смотровой площадки
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 июля, в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» местный житель опубликовал снимок горящей Кумысной поляны.

Анонимный пользователь написал, что полыхает низ смотровой площадки. Гражданин боится, что огонь разойдется еще дальше и не понимает, что делать.

Горожане охладили его пыл и написали, что стоять и ждать возгорания на большой площади глупо, а также сошлись во мнениях, что очаг пламени настолько невелик, будто сам анонимный автор поста его и устроил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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