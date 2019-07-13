В Саратове начала гореть Кумысная поляна
Полыхает низ смотровой площадки
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Сегодня, 13 июля, в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» местный житель опубликовал снимок горящей Кумысной поляны.
Анонимный пользователь написал, что полыхает низ смотровой площадки. Гражданин боится, что огонь разойдется еще дальше и не понимает, что делать.
Горожане охладили его пыл и написали, что стоять и ждать возгорания на большой площади глупо, а также сошлись во мнениях, что очаг пламени настолько невелик, будто сам анонимный автор поста его и устроил.
ИСТОЧНИК KP.RU