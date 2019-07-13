В Саратове Priora впечаталась в иномарку и уехала
Сегодня, 13 июля, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» один из местных жителей опубликовал видео необычного поведения водителя.
На кадрах отчетливо видно, как черная Lada Priora медленно входит в поворот, но заканчивает его в заднем бампере припаркованного автомобиля Chevrolet.
Иномарку немного увело вперед, однако потом серебристая легковушка вернулась на место.
Нерадивый водитель отечественного авто сразу нашел выход из ситуации — уехал с места аварии под неодобрительный звуковой сигнал очевидца происшествия.
Эта ситуация вызвала отклик среди местных жителей.
- Чуть с собой не забрал пол машины, — написал Дмитрий Александрович.
Горожане заинтересовались тем, найден ли водитель на «Приоре», однако ответа они пока что не получили.
Автохам в Саратове.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU