2019-07-13T18:14:38+03:00
Происшествия

В Саратове Priora впечаталась в иномарку и уехала

Водителя ищут в соцсетях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 июля, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» один из местных жителей опубликовал видео необычного поведения водителя.

На кадрах отчетливо видно, как черная Lada Priora медленно входит в поворот, но заканчивает его в заднем бампере припаркованного автомобиля Chevrolet.

Иномарку немного увело вперед, однако потом серебристая легковушка вернулась на место.

Нерадивый водитель отечественного авто сразу нашел выход из ситуации — уехал с места аварии под неодобрительный звуковой сигнал очевидца происшествия.

Эта ситуация вызвала отклик среди местных жителей.

- Чуть с собой не забрал пол машины, — написал Дмитрий Александрович.

Горожане заинтересовались тем, найден ли водитель на «Приоре», однако ответа они пока что не получили.

Автохам в Саратове.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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