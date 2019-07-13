Николай Панков готов помочь с лечением пострадавших на пожаре под Вольском

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-13T17:32:13+03:00

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Сегодня, 13 июля, депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков в своем канале «Пара слов» в соцсети Telegram прокомментировал ЧП на станции Сенная в Вольском районе.

- При возгорании железнодорожной цистерны под Вольском пострадали военнослужащие. По имеющейся информации состояние тяжелое. Переживаем за наших ребят, уверен, что наши медики приложат все усилия. Скорейшего им выздоровления. Готов при необходимости оказать помощь с лечением в Москве, — написал он.

Напомним, в результате возгорания травмы получили четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU