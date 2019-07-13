В Энгельсе рецидивист украл и продал чужой велосипед

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-13T16:36:14+03:00

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В отдел полиции Энгельсского района 2 июля в 23:53 поступило заявление от 31-летнего гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам мужчины кто-то унес велосипед оранжево-черного цвета стоимостью 6 тыс. рублей из общего коридора дома на Дубровской улице.

По подозрению в краже задержан 37-летний рецидивист, на него завели уголовное дело.

Выяснилось, что он успел продать двухколесный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU