В Энгельсе рецидивист украл и продал чужой велосипед
Его задержали
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В отдел полиции Энгельсского района 2 июля в 23:53 поступило заявление от 31-летнего гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам мужчины кто-то унес велосипед оранжево-черного цвета стоимостью 6 тыс. рублей из общего коридора дома на Дубровской улице.
По подозрению в краже задержан 37-летний рецидивист, на него завели уголовное дело.
Выяснилось, что он успел продать двухколесный транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU