Четыре человека пострадали при пожаре в воинской части Вольского района
Их госпитализировали
Изменить размер текста:
Сегодня, 13 июня, территории воинской части в посёлке Сенной вспыхнули два бака с топливом.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, во время перекачки топлива с одной машины на другую оборвалась шланг, что и стало причиной пожара.
В результате ЧП пострадали четверо человек. Их госпитализировали с тяжелыми ожогами кожи.
На месте работают пожарные расчеты по повышенному номеру.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU