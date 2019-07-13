Четыре человека пострадали при пожаре в воинской части Вольского района

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-13T16:02:05+03:00

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Сегодня, 13 июня, территории воинской части в посёлке Сенной вспыхнули два бака с топливом.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, во время перекачки топлива с одной машины на другую оборвалась шланг, что и стало причиной пожара.

В результате ЧП пострадали четверо человек. Их госпитализировали с тяжелыми ожогами кожи.

На месте работают пожарные расчеты по повышенному номеру.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU