Без воды остались три района Саратова
Идут работы на коммуникациях
Изменить размер текста:
Сегодня, 13 июля, Волжский, Заводской и Ленинский районы Саратова остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причина отключений — ремонт водопровода, который ориентировочно продлится до полуночи.
Ограничения коснулись адресов: Ново-Астраханское шоссе от 5-го Нагорного проезда до 7-й Нагорной, Ново-Астраханской от 5-го Нагорного проезда до 7-й Нагорной, квадрата улиц Первомайская, Волжская, Комсомольская, Октябрьская.
Кроме того, воды не будет у жителей улиц Мало-Елшанской, Учительской, Таганрогской, Лагерной, 1-я Лагерной, Камской.
ИСТОЧНИК KP.RU