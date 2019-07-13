Без воды остались три района Саратова

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-13T15:28:06+03:00

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Сегодня, 13 июля, Волжский, Заводской и Ленинский районы Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причина отключений — ремонт водопровода, который ориентировочно продлится до полуночи.

Ограничения коснулись адресов: Ново-Астраханское шоссе от 5-го Нагорного проезда до 7-й Нагорной, Ново-Астраханской от 5-го Нагорного проезда до 7-й Нагорной, квадрата улиц Первомайская, Волжская, Комсомольская, Октябрьская.

Кроме того, воды не будет у жителей улиц Мало-Елшанской, Учительской, Таганрогской, Лагерной, 1-я Лагерной, Камской.

ИСТОЧНИК KP.RU