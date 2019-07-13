Неадекватная девушка гуляла по проезжей части на Тархова и показывала проезжим голый зад

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-13T14:34:05+03:00

Она агрессивно реагировала на одного из водителей

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Сегодня, 13 июля, в паблике «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте» местный житель Рамиз Лезгин опубликовал видеосъемку очень необычной прогулки.

На кадрах отчетливо видно, как на проезжей части, абсолютно не смущаясь, идет девушка в платье, сапогах и наушниках.

Неудоумевающий водитель поинтересовался у прохожей, почему она гуляет по оживленной трассе, а не тротуару, ведь ее могут сбить машины.

Однако дама на этот вопрос и даже более обычное «Все ли с вами в порядке?» отвечает водителю словами нецензурной брани. По видимому, девушка не хочет чтобы ее трогали и она уверена, что все хорошо.

- Деньги за видео пришлешь, по почте! Что тебе еще показать, попу — сейчас покажу, — выпаливает прохожая.

Как выяснилось, слов на ветер девушка не бросает — она спокойно подняла платье, а потом и сняла трусы перед незнакомцем.

Видео вызвало резонанс среди местных жителей. Все сошлись во мнении, что им стыдно за странную горожанку.

- Я видела её она на остановки стояла танцевала и со своим отражением смеялась, — рассказала пользователь соцсети Анжелика Богданова-Фёдорова.

ИСТОЧНИК KP.RU