2019-07-13T14:00:37+03:00
Происшествия

Полиция ищет убийц охранника на энгельсском мясокомбинате

Трагедия произошла сегодня ночью
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 июля, около 01:40 неизвестные расстреляли охранника Энгельсского мясокомбината «Агротэк» в селе Генеральское.

Труп 62-летнего мужчины со следами от огнестрельных ранений обнаружили на территории предприятия.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, сейчас сотрудники полиции разыскивают преступников.

Ситуация находится на контроле начальника ГУ МВД России по Саратовской области генерала-лейтенанта полиции Николая Трифонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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