2019-07-13T13:28:29+03:00
Происшествия

В Саратове девушка на Audi сбила подростка

Авария произошла на пешеходном переходе
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фото ОблспасаФото Облспаса
Изменить размер текста:

В Саратове на пересечении улиц Московской и Октябрьской девушка за рулем Audi сбила 14-летнего подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, ДТП случилось на пешеходном переходе.

Прибывшие на место аварии медики осмотрели ребенка, он отказался от госпитализации.

.

.

На месте работали сотрудники Облспаса, медики скорой помощи и дорожные инспекторы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неадекватная девушка гуляла по проезжей части на Тархова и показывала проезжим голый зад
Полиция ищет убийц охранника на энгельсском мясокомбинате
Чиновника саратовской мэрии вместо увольнения повысили до замминистра
Под Саратовом в пруд вылили неизвестные химикаты
Экс-директор энгельсской «Тролзы» проведет лето под домашним арестом
В Саратове женщина пострадала в столкновении двух легковушек
Следователи выяснят почему расстреляли охранника энгельсского мясокомбината
В Саратове продавщица пекарни обнесла кассу
В Саратове женщина пошла на красный свет и попала под машину
В Саратовской области снизился уровень преступности
В Энгельсе расстреляли охранника мясокомбината
В Саратове после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины
Рыбак утонул в пруду в Турковском районе
Девушка за рулем иномарки устроила ДТП в центре Саратова
Саратовские самбисты взяли золото и две бронзы на соревнованиях в Чебоксарах
В Энгельсе водитель и пассажиры иномарки пострадали в столкновении со столбом
Саратовцев днем ждет дождь и северный ветер
Панков: Дольщики ЖК «Южный» уже планируют новоселье
В Саратовской области может не хватить строителей для проблемных домов
Следователи намерены передать в суд дела Абасова и Черновой до конца года