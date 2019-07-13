В Саратове девушка на Audi сбила подростка
Авария произошла на пешеходном переходе
Фото Облспаса
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В Саратове на пересечении улиц Московской и Октябрьской девушка за рулем Audi сбила 14-летнего подростка.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, ДТП случилось на пешеходном переходе.
Прибывшие на место аварии медики осмотрели ребенка, он отказался от госпитализации.
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На месте работали сотрудники Облспаса, медики скорой помощи и дорожные инспекторы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU