В Саратове девушка на Audi сбила подростка

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-13T13:28:29+03:00

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В Саратове на пересечении улиц Московской и Октябрьской девушка за рулем Audi сбила 14-летнего подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, ДТП случилось на пешеходном переходе.

Прибывшие на место аварии медики осмотрели ребенка, он отказался от госпитализации.

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На месте работали сотрудники Облспаса, медики скорой помощи и дорожные инспекторы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU