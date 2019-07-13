Под Саратовом в пруд вылили неизвестные химикаты
В районе села Губаревка Татищевского района неизвестные слили в местный пруд химикаты.
- Объяснения поступку людей, которые пошли на это, просто не существует. Акваторию пруда будет невероятно сложно восстановить. Этот случай показал, насколько легко нарушить экологический баланс и насколько отдельные представители человечества далеки от того, чтобы подумать о последствии своих действий, будущего своих детей и страны, — прокомментировал инцидент глава Балаково Роман Ирисов.
Он выразил надежду на то, что правоохранительные органы быстро найдут злоумышленников.
Мэр Балаково добавил, что уже связался с представителями местной власти и садоводческого товарищества «Иволга», расположенного поблизости, и окажет необходимую помощь в расследовании и ликвидации последствий случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU