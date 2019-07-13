2019-07-13T12:49:33+03:00
Происшествия

Под Саратовом в пруд вылили неизвестные химикаты

Восстановить акваторию пруда будет очень сложно
Дарья Вострикова
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В районе села Губаревка Татищевского района неизвестные слили в местный пруд химикаты.

- Объяснения поступку людей, которые пошли на это, просто не существует. Акваторию пруда будет невероятно сложно восстановить. Этот случай показал, насколько легко нарушить экологический баланс и насколько отдельные представители человечества далеки от того, чтобы подумать о последствии своих действий, будущего своих детей и страны, — прокомментировал инцидент глава Балаково Роман Ирисов.

Он выразил надежду на то, что правоохранительные органы быстро найдут злоумышленников.

Мэр Балаково добавил, что уже связался с представителями местной власти и садоводческого товарищества «Иволга», расположенного поблизости, и окажет необходимую помощь в расследовании и ликвидации последствий случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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