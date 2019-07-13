Следователи выяснят почему расстреляли охранника энгельсского мясокомбината
Мужчины не стало сегодняшней ночью
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Следователи Энгельса возбудили уголовное дело об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 13 июля около 1:40 неизвестные совершили разбойное нападение на мясокомбинат «Агротэк» в селе Генеральское Энгельсского района. Злоумышленники стреляли в 62-летнего охранника организации.
От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются все обстоятельства нападения.
Расследование поручили наиболее опытным следователям и криминалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU