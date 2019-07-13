Следователи выяснят почему расстреляли охранника энгельсского мясокомбината

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-13T12:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Энгельса возбудили уголовное дело об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 13 июля около 1:40 неизвестные совершили разбойное нападение на мясокомбинат «Агротэк» в селе Генеральское Энгельсского района. Злоумышленники стреляли в 62-летнего охранника организации.

От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются все обстоятельства нападения.

Расследование поручили наиболее опытным следователям и криминалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU