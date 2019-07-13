В Саратове продавщица пекарни обнесла кассу
Деньги она потратила на себя
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В отдел полиции Заводского района обратилась 54-летняя директор пекарни на улице Трынина.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 июня с 00:50 до 00:55 неизвестные подобрали ключи к торговой точке и украли из кассы почти 13 тыс. рублей.
По подозрению в совершении преступления задержана 46-летняя продавщица пекарни.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU