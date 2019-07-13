2019-07-13T11:18:05+03:00
Происшествия

В Саратове продавщица пекарни обнесла кассу

Деньги она потратила на себя
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Заводского района обратилась 54-летняя директор пекарни на улице Трынина.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 июня с 00:50 до 00:55 неизвестные подобрали ключи к торговой точке и украли из кассы почти 13 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержана 46-летняя продавщица пекарни.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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