В Саратовской области снизился уровень преступности

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-13T11:10:17+03:00

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В Главке полиции Саратовской области подвели итоги за первые шесть месяцев 2019 года.

На мероприятии присутствовали сотрудники органов власти региона, представители центрального аппарата МВД России.

Начальник ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов отметил, что принятые меры правоохранителей и органов госвласти позволяют лучше контролировать обстановку в регионе.

Гораздо меньше стало убийств, грабежей, краж, разбоев, вымогательств в общественных местах, на улицах и в быту.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал высокую положительную оценку работе полицейских, особенно при охране людей на массовых мероприятиях.

В целом уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения региона — ниже, чем в среднем по России и ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU