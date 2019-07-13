В Энгельсе расстреляли охранника мясокомбината
По мужчине палили из ружья
Изменить размер текста:
Сегодня, в ночь с 12 на 13 июля, убили охранника мясокомбината в селе Генеральское Энгельсского района.
Как сообщил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, сотрудники ГБР прибыли в 01:30 на сигнализацию, которая сработала на предприятии «Агротэк».
На территории обнаружили труп 62-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, полученными от ружья.
В Энгельсском районе был объявлен план «Перехват».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Расстрел в Энгельсе»