2019-07-13T10:46:42+03:00
Происшествия

В Энгельсе расстреляли охранника мясокомбината

По мужчине палили из ружья
Дарья Вострикова
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Сегодня, в ночь с 12 на 13 июля, убили охранника мясокомбината в селе Генеральское Энгельсского района.

Как сообщил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, сотрудники ГБР прибыли в 01:30 на сигнализацию, которая сработала на предприятии «Агротэк».

На территории обнаружили труп 62-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, полученными от ружья.

В Энгельсском районе был объявлен план «Перехват».

ИСТОЧНИК KP.RU

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