В Саратове после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины
Выясняются обстоятельства произошедшего
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В Кировском районе Саратова на 3-м Симбирском проезде полыхал частный жилой дом.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», соседи услышали шум, вышли на улицу, увидели пожар и вызвали оперативные службы.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание. Во время этого рухнуло верхнее перекрытие дома.
На пепелище после пожара обнаружили тело мужчины и передали его следователям.
На месте работали пожарные, Горгаз , СПГЭС, медики скорой помощи и ЦМК, следователи СК. Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU