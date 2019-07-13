2019-07-13T10:05:54+03:00
Происшествия

В Саратове после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины

Выясняются обстоятельства произошедшего
Дарья Вострикова
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В Кировском районе Саратова на 3-м Симбирском проезде полыхал частный жилой дом.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», соседи услышали шум, вышли на улицу, увидели пожар и вызвали оперативные службы.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание. Во время этого рухнуло верхнее перекрытие дома.

На пепелище после пожара обнаружили тело мужчины и передали его следователям.

На месте работали пожарные, Горгаз , СПГЭС, медики скорой помощи и ЦМК, следователи СК. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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