В Саратове после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-13T10:05:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова на 3-м Симбирском проезде полыхал частный жилой дом.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», соседи услышали шум, вышли на улицу, увидели пожар и вызвали оперативные службы.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание. Во время этого рухнуло верхнее перекрытие дома.

На пепелище после пожара обнаружили тело мужчины и передали его следователям.

На месте работали пожарные, Горгаз , СПГЭС, медики скорой помощи и ЦМК, следователи СК. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU