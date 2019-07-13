Рыбак утонул в пруду в Турковском районе

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-13T09:57:33+03:00

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Следователи выясняют обстоятельства гибели 40-летнего жителя села Перевесинка Турковского района на Новиковском пруду.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, мужчина отправился удить и не вернулся домой. Обеспокоенные родители сначала попытались найти его сами. Они пришли на место отдыха сына, но обнаружили там только удочки и сообщили в полицию.

Прибывшие сотрудники службы спасения достали со дна водоема тело погибшего мужчины.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков

Следователями СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, выясняется точная причина его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU