Саратовские самбисты взяли золото и две бронзы на соревнованиях в Чебоксарах

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-13T09:39:20+03:00

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С 10 по 13 июля в Чебоксарах прошли финальные соревнования по самбо в рамках IX Спартакиады учащихся.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, спортсмены Саратовской области привезли в регион две бронзы и одно золото.

Лучшим в категории 50 кг стал Тимур Никоноров, воспитанник спортивной школы Энгельсского района. Из этого же учебного учреждения Ирина Давыдова получила третье место среди девушек с весом 44 кг.

Вторая бронза досталась Ашоту Караханяну из Ивантеевского района в весовой категории 60 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU