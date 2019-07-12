Панков: Дольщики ЖК «Южный» уже планируют новоселье

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-12T17:34:11+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня, 12 июля, принял участие в совещании с обманутыми дольщиками в правительстве Саратовской области.

Он опубликовал пост по теме обсуждения в своем телеграм-канале «Пара слов».

- На рабочей группе по дольщикам сегодня «абасовские» дома. Мой ЖК «Южный» из этой проблемной группы выбыл – дольщики уже планируют новоселье. Но есть еще масса вопросов по другим домам, которые курирую. Это ЖСК «Возрождение» в Балаково, секции бывшего «Оптимиста-2000», ЖСК «Рубин» и другие в Саратове. Перед началом заседания обсудили ряд проблемных моментов, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU