2019-07-12T17:34:11+03:00
Общество

Панков: Дольщики ЖК «Южный» уже планируют новоселье

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня, 12 июля, принял участие в совещании с обманутыми дольщиками в правительстве Саратовской области.

Он опубликовал пост по теме обсуждения в своем телеграм-канале «Пара слов».

- На рабочей группе по дольщикам сегодня «абасовские» дома. Мой ЖК «Южный» из этой проблемной группы выбыл – дольщики уже планируют новоселье. Но есть еще масса вопросов по другим домам, которые курирую. Это ЖСК «Возрождение» в Балаково, секции бывшего «Оптимиста-2000», ЖСК «Рубин» и другие в Саратове. Перед началом заседания обсудили ряд проблемных моментов, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области может не хватить строителей для проблемных домов
Следователи намерены передать в суд дела Абасова и Черновой до конца года
В Саратов вернулись 8-балльные пробки
Панков обратится в природоохранную прокуратуру по вопросу незаконного захвата берега Волги
ЖК «Азимут» на Орджоникидзе предложено не достраивать
В Саратове пассажиры трамвая оказались на 20 минут заперты в вагоне
В Саратове обманутые дольщики требуют назвать им точные сроки компенсации
Из озера в Балакове выловили тело 80-летнего утопленника
В Энгельсе на пять дней ряд улиц останется без горячей воды
ООО «КВС» призывает незамедлительно сообщать об открытых колодцах
В Саратове женщина заплатила штраф под угрозой наказания
Виновнику пьяной аварии из Ртищева отказались смягчать приговор
В Саратове грабители отобрали у жителя Москвы телефон
Завтра в Саратове пройдут сельхозярмарки с дегустациями
В Саратове отметят Всемирный день шахмат
Саратовские предприятия задолжали банкам 158 млрд рублей
В Саратовской области второй день будут бушевать ливни
В Ртищеве мать попросила лишить прав ее дочь-убийцу
В Балакове женщина перебегала дорогу и попала под колеса «Газели»
Наркоман спалился в саратовской реанимации
АО «Управление отходами» добилось выплаты 7,2 млн долга от ООО «Мехуборка-Саратов»
В Саратовской области два человека погибли от ядовитых грибов