В Саратовской области может не хватить строителей для проблемных домов

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-12T17:18:54+03:00

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В правительстве Саратовской области прошло традиционное совещание по проблемным домам.

Вице-губернатор Александр Стрелюхин отметил, что существует проблема возможной нехватки строителей на объектах.

- Мы предусматриваем эту проблему. Но когда определимся со схемой по каждому дому, тогда решим, кто и как будет строить, – заявил он.

По словам губернатора Валерия Радаева дополнительной нагрузкой на строителей будут объекты по нацпроектам, которые будут возводиться в этом году. А также уже работающие программы переселения граждан из аварийного жилья и строительство домов для сирот.

- Важно свести возможности строительного комплекса и рынка. Как ДОМ.РФ решит – какие дома нашими подрядчиками по нашим расценкам строить, какие-то, может быть, специализированной организацией, которая возможно будет создана федеральным центром, – отметил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU