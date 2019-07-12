2019-07-12T17:31:27+03:00
Общество

В Саратов вернулись 8-балльные пробки

Виной тому — затянувшийся дождь
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 июля, в Саратове весь день небо заволокло тучами, идет дождь.

Это спровоцировало очередной транспортный коллапс на дорогах — сейчас пробки составляют уже восемь баллов.

Неравнодушные горожане опубликовали в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» скрины со своих телефонов, на которых отчетливо видно эпицентры заторов.

Проблемно проехать в центре города, на проспект 50 лет Октября, Тракторную улицу, Мясницкую, проспект Энтузиастов, Ново-Астраханское шоссе.

Сложная ситуация остается на улицах Пензенской и Авиастроителей.

- Сейчас кто-нибудь постарается и будут вам и пробки в 20 баллов, — прокомментировал Дмитрий Говердловский.

- А это, чтобы наши дорогие саратовские водители не расслаблялись, — сыронизировала Алена Соловьева.

Напомним, затяжные недели 10-балльных пробок с утра доставляли неудобство горожанам еще зимой. Сейчас осталось совсем немного для продолжения этой тенденции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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