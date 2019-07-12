Панков обратится в природоохранную прокуратуру по вопросу незаконного захвата берега Волги

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-12T16:35:52+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» заявил, что обратится в природоохранную прокуратуру по ситуации, сложившейся в селе Терса Вольского района.

- Уже заявлял, что никто не вправе самовольно ограничивать доступ людей к Волге и собирать с них деньги. Под каким бы предлогом благоустройства пляжа или охраны имущества жителей это не подавалось общественности. Да и какое благоустройство, когда берег завален мусором? Тем более недопустимо, если подобные поступки совершает депутат. Вопрос о перекрытии доступа к реке в Терсе в Вольском районе с самого начала взял на личный контроль. Со своей стороны обращусь и в природоохранную прокуратуру. С жителями не допустим попытки самоуправства, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU