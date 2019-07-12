2019-07-12T16:30:44+03:00
Происшествия

В Саратове пассажиры трамвая оказались на 20 минут заперты в вагоне

Очевидцы просили помощи в соцсетях
Екатерина Семенова
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В Саратове пассажиров трамвая заперли во вставшем вагоне.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, людям пришлось провести в вагоне около получаса.

Сообщение об инциденте появилось в комментариях группы «Трамваи и троллейбусы Саратова» днем 12 июля. Под постом о сломавшемся трамвае и остановке движения, одна из пользователей под ником Екатерина Ягудина попросила администраторов группы помочь.

- Дверь откройте в трамвае, второй вагон 1281, — написала она.

Скрин переписки из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Скрин переписки из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Ей пообещали передать просьбу, но спустя 20 минут она написала, что проблема до сих пор не решена, двери, видимо, так и не открыли.

Движение трамваев, кстати, стояло около получаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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