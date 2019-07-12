ЖК «Азимут» на Орджоникидзе предложено не достраивать

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-12T16:33:25+03:00

У дольщиков могут выкупить их доли

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В правительстве Саратовской области на очередном заседании по проблемам обманутых дольщиков обсудили ситуацию с домами Алексея Абасова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было предложено не достраивать ЖК «Азимут» на Орджоникидзе, 1, а выкупить доли. Здесь менее 50 дольщиков.

А вот ЖК «Астраханский» на Ново-Астраханском шоссе, 38а и ЖСК «Нагорный» предполагается достраивать. Дольщики «Нагорного» заявили, что два дома готовы на 40-45%, а третий — на 1%. Они подсчитали, что если продать все квартиры, которые здесь есть у Абасова и его жены, хватит, чтобы профинансировать достройку дома на треть.

- Без компенсаций не обойтись, — считают они.

Губернатор Валерий Радаев потребовал, чтобы людей держали в курсе ситуации о начале работы фондов компенсации обманутым дольщикам.

Депутат Государственной думы Татьяна Касаева рассказала, что закон о фонде помощи дольщикам прошел первое чтение. Работать эта структура начнет после третьего чтения, причем сразу, так как не нужно будет проходить процедуру госзакупок.

Что касается ЖСК «Савелово», где имеются 70 дольщиков, то он находится в нулевой стадии, по нему решается вопрос снижения ставки земельного налога, чтобы дольщикам не пришлось платить слишком много за пустующий участок.

ИСТОЧНИК KP.RU