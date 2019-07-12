В Саратове обманутые дольщики требуют назвать им точные сроки компенсации

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-12T16:05:04+03:00

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В правительстве Саратовской области проходит очередное заседания по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в программе обсуждения дома застройщика Алексея Абасова и аффилированных к нему компаний – «Миал Девелопмент», «Град-С», «Строительные системы», «Град-Инвест» и ЖСК «Нагорный». Докладчик по всем десяти объектам – глава Саратова Михаил Исаев.

В ЖСК «Миргород» несколько домов с разными степенями готовности: от 0 до 80%. Было отмечено, что по каким-то следует завершить строительство, а по другим – возвращать деньги через федеральный фонд. Подрядчиком и инвестором готов выступить Леонид Писной и его компания «Саратовоблжилстрой».

Сам Писной считает, что вариант с компенсациями невозможен.

- Или пусть сами достраивают через региональный фонд помощи дольщикам. Надо делать проекты межевания, довести до конца процедуру разрешенного использования. Мы начнем проектировать заранее, на свой риск, – заявил Писной.

Вице-губернатор правительства Александр Стрелюхин отметил, что 27 домов пойдут через федеральный фонд, а региональный начнет работу не ранее августа.

- Нам дается право внутри списка домов менять их, если как-то смогли решить по другим вариантам, без финансирования фонда. Начнем с тех домов, где самая низкая готовность, где безысходность. Мы будем определять рыночную стоимость жилья и выкупать доли людей, – заявил он.

Губернатор Валерий Радаев согласился с Писным, в том, что процедуры, которые являются сдерживающими факторами, необходимо выполнить уже сейчас.

Точно также вариант компенсации рассматривают 48 семей ЖСК «Бриз».

Дольщики попросили назвать им точные сроки, когда начнут выплачивать компенсации через фонды.

По словам губернатора, областному бюджету необходимо изыскать 300 млн рублей, при условии, что федеральный выделит три млрд рублей. Регион готов к софинансированию на 11% - об этом, по словам Радаева, было заявлено на его встрече с министрами строительства и финансов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU