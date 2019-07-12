Из озера в Балакове выловили тело 80-летнего утопленника

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-12T15:31:15+03:00

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В Балакове из озера сегодня, 12 июля, достали тело утопленника.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, труп 80-летнего мужчины обнаружили в районе Ледового дворца очевидцы.

Прибывшие спасатели вытащили тело и передали правоохранителям.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительным данным, это уже 28-й утонувший в Саратовской области с начала лета 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU