Из озера в Балакове выловили тело 80-летнего утопленника
Труп мужчины заметили очевидцы
Фото облспаса
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В Балакове из озера сегодня, 12 июля, достали тело утопленника.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, труп 80-летнего мужчины обнаружили в районе Ледового дворца очевидцы.
Прибывшие спасатели вытащили тело и передали правоохранителям.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
По предварительным данным, это уже 28-й утонувший в Саратовской области с начала лета 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU