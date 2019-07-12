2019-07-12T15:38:57+03:00
Общество

В Энгельсе на пять дней ряд улиц останется без горячей воды

Подключают новый участок трубопровода
Дарья Вострикова
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В понедельник, 15 июля, в Энгельсе на пять дней без горячей воды останутся жители четырех улиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», ограничения связаны с подключением нового участка трубопровода в районе садового центра «Sun Green» на Красноармейской улице в Энгельсе к центральной системе теплоснабжения. Его нужно проверить на прочность и плотность.

Горячей воды не будет до 20 июля у жителей домов на улицах: Волоха, 7, 9а, 14, 16, 22, Тельмана, 1, 2, 6, 6а, 6г, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 23, 23а, 23Б, Советская, 1, Маяковского 37, 47, 48, 48а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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