2019-07-12T15:37:47+03:00
Общество

ООО «КВС» призывает незамедлительно сообщать об открытых колодцах

Екатерина Семенова
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За летний период специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» выявили 327 колодцев, находящихся в ненадлежащем состоянии. Самой распространенной проблемой является отсутствие крышки колодца. Основная причина связана с воровством и последующей сдачей крышек в металлолом. Любители легкой наживы даже не задумываются о том, что в открытые колодцы могут упасть люди и получить серьезные травмы.

Летом, во время школьных каникул, когда дети длительное время проводят на улице, ООО «КВС» особенно тщательно следит за своими инженерными коммуникациями. Наружный осмотр — не единственный способ обнаружения открытых люков. В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» активно обращаются бдительные горожане. Ежемесячно специалисты выполняют порядка 95 заявок от жителей по открытым колодцам.

В июне прошлого года ООО «КВС» присоединилось к социальной акции коллег из Волгограда «Закрой люк — спаси ребенка», главная цель которой заключается в разрешении проблемы открытых колодцев во избежание случаев травматизма. Сотрудники диспетчерской службы компании принимают информацию об обнаружении открытого колодца по круглосуточному телефону (8452) 24-65-24. Также на сайте компании размещена специальная форма для обращения, где читатели могут сообщить об обнаруженном колодце. Кроме того, здесь можно оставить заявку о провалах на дорогах, образовавшихся после проведения вскрышных работ компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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