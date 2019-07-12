Виновнику пьяной аварии из Ртищева отказались смягчать приговор
Заводской районный суд 12 марта приговорил 39-летнего рецидивиста из Ртищева к сроку за нетрезвую езду.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 4 апреля 2018 года пьяный мужчина ехал по улицам Саратова, пока не влетел в другую машину. Он скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.
Ему придется провести четыре месяца в тюрьме и три года без водительских прав.
Мужчина подал апелляцию, поскольку наказание ему показалось слишком суровым.
Саратовский облсуд согласился с доводами прокурора об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы. Приговор оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU