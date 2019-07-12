2019-07-12T15:07:28+03:00
Происшествия

В Саратове грабители отобрали у жителя Москвы телефон

На них завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Кировского района Саратова обратились 29-летний саратовец и его 28-летний знакомый из Москвы и сообщили, что их ограбили.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ранним утром приятели шли по улице Мельничная, на них напали неизвестные. Под угрозой применения насилия разбойники отобрали у прохожих телефоны, а житель областного центра лишился еще и кошелька.

По подозрению в грабеже задержаны 23 и 29-летний саратовцы, у которых ранее не было проблем с законом. На них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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