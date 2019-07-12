Саратовские предприятия задолжали банкам 158 млрд рублей
96 млн из этой суммы — просроченные кредиты
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В Саратовской области по итогам января-апреля 2019 года предприятия в целом получили 13,4 млрд рублей прибыли.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, общая сумма кредиторской задолженности предприятий составила 168,8 млрд рублей. Больше половины — 57,9% — долги перед поставщиками и подрядчиками.
Дебиторская задолженность сложилась в сумме 176,1 млрд рублей. 86,8% — это долги покупателей и заказчиков.
По кредитам банков задолженность за четыре месяца составила 158,7 млрд рублей. Из них 96 млн — просроченная.
ИСТОЧНИК KP.RU