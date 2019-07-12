2019-07-12T14:45:24+03:00
Общество

В Саратовской области второй день будут бушевать ливни

Северный ветер с порывами усилится
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области завтра, 13 июля, ожидаются ливни и грозы.

- Ветер северного направления усилится, будут порывы 15-19 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по региону со ссылкой на Гидрометцентр.

В связи с этим в главке просят граждан убрать с балконов вещи, уходя из дома закрыть все окна и отключить электроприборы. Если во время дождя вы оказались на улице, необходимо зайти в помещение, держаться подальше от рекламных щитов и других ветхих конструкций, а также линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове обманутые дольщики требуют назвать им точные сроки компенсации
Из озера в Балакове выловили тело 80-летнего утопленника
В Энгельсе на пять дней ряд улиц останется без горячей воды
ООО «КВС» призывает незамедлительно сообщать об открытых колодцах
В Саратове женщина заплатила штраф под угрозой наказания
Виновнику пьяной аварии из Ртищева отказались смягчать приговор
В Саратове грабители отобрали у жителя Москвы телефон
Завтра в Саратове пройдут сельхозярмарки с дегустациями
В Саратове отметят Всемирный день шахмат
Саратовские предприятия задолжали банкам 158 млрд рублей
В Ртищеве мать попросила лишить прав ее дочь-убийцу
В Балакове женщина перебегала дорогу и попала под колеса «Газели»
Наркоман спалился в саратовской реанимации
АО «Управление отходами» добилось выплаты 7,2 млн долга от ООО «Мехуборка-Саратов»
В Саратовской области два человека погибли от ядовитых грибов