В Саратовской области второй день будут бушевать ливни

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-12T14:45:24+03:00

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В Саратовской области завтра, 13 июля, ожидаются ливни и грозы.

- Ветер северного направления усилится, будут порывы 15-19 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по региону со ссылкой на Гидрометцентр.

В связи с этим в главке просят граждан убрать с балконов вещи, уходя из дома закрыть все окна и отключить электроприборы. Если во время дождя вы оказались на улице, необходимо зайти в помещение, держаться подальше от рекламных щитов и других ветхих конструкций, а также линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU