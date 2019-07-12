В Саратовской области второй день будут бушевать ливни
Северный ветер с порывами усилится
Изменить размер текста:
В Саратовской области завтра, 13 июля, ожидаются ливни и грозы.
- Ветер северного направления усилится, будут порывы 15-19 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по региону со ссылкой на Гидрометцентр.
В связи с этим в главке просят граждан убрать с балконов вещи, уходя из дома закрыть все окна и отключить электроприборы. Если во время дождя вы оказались на улице, необходимо зайти в помещение, держаться подальше от рекламных щитов и других ветхих конструкций, а также линий электропередач.
ИСТОЧНИК KP.RU