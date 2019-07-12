В Ртищеве мать попросила лишить прав ее дочь-убийцу

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-12T15:02:48+03:00

Она не проявляла никакого интереса к своим детям

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Ртищевская межрайонная прокуратура дала заключение по гражданскому делу по иску об ограничении в родительских правах.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, жительница Ртищева, опекун своих внуков в возрасте трех и 11 лет подала в суд иск на свою дочь о лишении родительских прав.

Мальчиков должна воспитывать 35-летняя женщина, которая отсидела срок за убийство. Однако после отбытия наказания бывшая заключенная предпочитает употреблять спиртное, нигде не работать и не помогать детям ни морально, ни финансово.

По решению суда мать-кукушку лишили прав и взыскали алименты на содержание ее сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU