В Ртищеве мать попросила лишить прав ее дочь-убийцу
Она не проявляла никакого интереса к своим детям
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Ртищевская межрайонная прокуратура дала заключение по гражданскому делу по иску об ограничении в родительских правах.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, жительница Ртищева, опекун своих внуков в возрасте трех и 11 лет подала в суд иск на свою дочь о лишении родительских прав.
Мальчиков должна воспитывать 35-летняя женщина, которая отсидела срок за убийство. Однако после отбытия наказания бывшая заключенная предпочитает употреблять спиртное, нигде не работать и не помогать детям ни морально, ни финансово.
По решению суда мать-кукушку лишили прав и взыскали алименты на содержание ее сыновей.
ИСТОЧНИК KP.RU