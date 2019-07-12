Наркоман спалился в саратовской реанимации

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-12T14:36:53+03:00

Ему стало плохо из-за найденного на улице непонятного зелья

Изменить размер текста: A A

Суд признал 18-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 24 апреля горожанин подобрал сверток с синтетическими каннабиноидами семейства ADB-FUBINACA общей массой не менее 0,36 грамм.

Часть «спайсов» он покурил, другую — решил хранить при себе.

Однако парню стало плохо, его доставили в больницу и перед перемещением в отделение реанимации у него в одежде нашли наркотик.

Суд назначил ему три года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU