Саратовская область: 7,5 тыс. жителей малых сел получили доступ к интернету от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-12T14:20:22+03:00

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В Саратовской области заработали 17 новых точек Wi-Fi от «Ростелекома». Беспроводной доступ к интернету получили 7,5 тыс. жителей малых сел Аркадакского, Турковского, Татищевского, Красноармейского и Хвалынского районов. Теперь сельчане могут пользоваться информационными веб-ресурсами и онлайн-сервисами и выходить на связь с близкими в социальных сетях.

- Для установки новых точек Wi-Fi специалисты компании построили свыше 250 км оптических линий связи. Протяженность самой длинной трассы составила почти 50 км. Теперь доступ к интернету могут получить не только местные жители, но и предприниматели, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, — рассказал Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Одна из точек беспроводного доступа к интернету появилась в одном из самых северных сел Хвалынского района — Поповке. Несколько лет назад поселок стал известен благодаря музею «Дом со львом» — памятнику быта старообрядцев с уникальными настенными росписями.

- Постоянных жителей в Поповке всего 360 человек. Но в наш музей часто приезжают волонтеры-реставраторы и туристы, а школьники и студенты проводят здесь каникулы. Многие уже воспользовались сетью Wi-Fi и оценили преимущества оптики. Жить и отдыхать у нас стало гораздо комфортнее: люди остаются на связи с близкими и пользуются привычными интернет-сервисами, — отметила Ирина Богачева, глава Елшанского муниципального образования Хвалынского района Саратовской области.

В этом году в рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства оператор планирует организовать в регионе еще 35 точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU