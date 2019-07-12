2019-07-12T14:34:33+03:00
Происшествия

В Саратовской области 18 медиков поплатились за нарушения прав осужденных

В отношении осужденных не соблюдали стандарты оказания врачебной помощи
Дарья Вострикова
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Проверки прокуратуры Саратовской области показали, что в больницах, подведомственных региональному Минздраву, неоднократно нарушали права заключенных.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что по отношению к пациентам, которые поступали из мест лишения свободы, не соблюдали стандарты оказания врачебной помощи.

В связи с нарушением прав граждан прокуратура области внесла представление в адрес министра здравоохранения Натальи Мазиной.

- Приняты меры для устранения причин и условий для нарушения закона, к ответственности привлекли 18 должностных лиц в медучреждениях, — сообщили в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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