В Саратовской области 18 медиков поплатились за нарушения прав осужденных
Проверки прокуратуры Саратовской области показали, что в больницах, подведомственных региональному Минздраву, неоднократно нарушали права заключенных.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что по отношению к пациентам, которые поступали из мест лишения свободы, не соблюдали стандарты оказания врачебной помощи.
В связи с нарушением прав граждан прокуратура области внесла представление в адрес министра здравоохранения Натальи Мазиной.
- Приняты меры для устранения причин и условий для нарушения закона, к ответственности привлекли 18 должностных лиц в медучреждениях, — сообщили в региональной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU