В Ершове суд вынес приговор двум малолетним квартирным ворам

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-12T13:47:49+03:00

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Суд признал собранные следователями СУ СКР в Ершове Саратовской области доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 19 и 17-летнего местных жителей. Их обвиняли в краже из частного дома.

В феврале 2019 года уже имевший судимость за кражи 17-летний юноша рассказал товарищу, в каком именно доме он прятал ворованное — жильцы там появлялись редко. Он предложил приятелю вместе наведаться туда и украсть что-то ценное. Они вынесли из пустующего дома парфюмерию, шуруповерт, телевизор и деньги — более 24 тыс. рублей.

После задержания часть похищенного была изъята и возвращена владельцу.

За художества своих воспитанников ответственность понесли работники учебного заведения, где они учились.

Приговором суда парням назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год условно каждому. При этом 19-летнему — с аналогичным испытательным сроком, а 17-летнему — с испытательным сроком полтора года, в связи с наличием у него непогашенной судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU