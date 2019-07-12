В «Протон-БАЭС» прокомментировали решение суда о возврате Минспорта 33 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-12T14:25:15+03:00

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Решение суда, а также перспективы дальнейших разбирательств в ситуации, когда клубы заставляют возвращать потраченные гранты, прокомментировал «КП-Саратов» руководитель волейбольного клуба «Протон-БАЭС» Роман Кукушкин.

- Суд начался в ноябре, всяческими путями он затягивался. Суть проблемы: в конце 2017 года «Протоном-БАЭС» выиграно два гранта — на 14 и 19 млн рублей. Чтобы выиграть грант, нужно было подать документы, как обычно. Мы подаем, после этого объявляется конкурс, создается комиссия, она проверяет документы, объявляют нас победителями, создают приказ соответствующий, — рассказал Кукушкин.

После этого, по его словам, создается соглашение между министерством молодежной политики, спорта и туризма и «Протоном».

- Мы все свои пункты, которые были в соглашении, цели, задачи — выполнили. Деньги пошли целевым направлением, к этому претензий у суда и нет. В сверке конца 2017 года все нормально. После этого министр обнаруживает, что нарушено условие. В чем суть: в ноябре поменяли областное постановление, и все участники должны подавать справку из налогового органа не в месяц розыгрыша гранта, а за предыдущий месяц. Грант в декабре разыгрывали, мы взяли справку в декабре, что у нас нет ареста счетов, а оказывается, должны были на 1 ноября. Но это просто формальность, хотя в ноябре у нас были арестованные счета. Парадокс в том, что даже по этой формальности комиссия министерства должна была документы на конкурс не принять в нем, они же их должны проверять, — недоумевает Роман Кукушкин.

Он отметил, что аналогичная ситуация сложилась у хоккейного «Кристалла», у футбольной команды «Сокола», у баскетбольного «Автодора».

- И у нас, и у них — декабрьские справки. В конце 2018 года министерство только нам одним подает требование, чтобы мы вернули деньги. А как мы можем вернуть, если они ушли на зарплаты? И то, что мы заключили соглашение, мы на 100% выполнили. Министерство подает на нас в суд, только на нас, — подчеркнул руководитель клуба «Протон-БАЭС».

При этом он отметил, что в то же время областная Счетная палата проводит проверки Минспорта и находит два нарушения по грантам «Протону-БАЭС», по одному — у «Кристалла», «Сокола» и «Автодора». За это министра привлекают к ответственности о нарушении условий предоставления грантов и штрафуют на 10 тыс. рублей.

- Суд почему-то этого не учел, в итоге судья Бобунова в Арбитраже принимает решение, что это мы должны вернуть сейчас грантовые деньги. Это будет обжаловаться. Мое личное ощущение, что это административное давление, политика и все. Иначе, почему именно и только на «Протон-БАЭС» подали в суд? Министерство спорта должно было отказать всем в грантах или со всех требовать возврата денег, — уверен Кукушкин.

Он предположил, что таким же образом Минспорт может по формальным причинам нарушить условия с любой командой.

- Он знает прекрасно, что будет штраф в 10 тыс. рублей, а тот клуб, который выиграл десятки миллионов, должен будет всех их вернуть. И если б в карман их положили, это одно, а на цели команды потратили — это другое, где их взять? Получается, министр может уничтожить любую команду и всех может держать на крючке вот этим самым. Условия предоставления грантов он нарушил, а деньги, потраченные на целевое направление, возвращать должны клубы, — заявил Роман Кукушкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU