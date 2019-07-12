Жителей Вольска снабжают водой со следами «биологического присутствия»

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-12T13:26:27+03:00

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Следственное управление следственного комитета по Саратовской области начало проверку сообщений в СМИ о некачественном водоснабжении жителей Вольска.

- По предварительным данным, тепловодоснабжающая организация подает жителям Вольска Саратовской области питьевую воду ненадлежащего качества. Местные жители обеспокоены тем, что водозабор, который снабжает около 10 тыс. жителей микрорайона, детские и социальные учреждения, никем не охраняется, представляя собой открытую конструкцию, не защищающую от попадания в воду посторонних веществ, в том числе опасных. В воде наблюдаются следы биологического присутствия, — подтвердили в региональном СУ СКР.

Сейчас устанавливаются подробности. В результате следователи примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU