Панков: Имущество САЗа должно работать на развитие Саратова

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-12T13:23:37+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Начиная работу по возвращению имущества САЗ государству, участники рабочей группы понимали, что кому-то это сильно не понравится. Сейчас процесс набирает обороты, в судах находится 16 дел по 70 земельным участкам и четырем защитным сооружениям. Понятно, что идут апелляции и кассации со стороны собственников. Скажу о другом. Последнее время наблюдаем попытки заинтересованных лиц идти не только правовым путем, но и влиять на мнения наших граждан. Убедить их, что земля и объекты проданы законно, или что срок давности истек и вернуть их из частных рук нельзя. Отмечу — такие информационные вбросы не помогут тем, кто хочет остановить процесс возвращения имущества завода. Рабочая группа создавалась для того, чтобы имущество служило на благо жителей, для развития города. Эту тему сегодня в числе других подниму на очередном заседании рабочей группы, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU