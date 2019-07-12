2019-07-12T13:19:36+03:00
Общество

Дмитрий Тепин пообещал наказать чиновников, ответственных за благоустройство Энгельса

Глава района проверил, как исполняются поручения губернатора Валерия Радаева
Екатерина Семенова
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Дмитрий Тепин встретился с жителями дома на Тельмана. Фото пресс-службы администрации Энгельсского районаДмитрий Тепин встретился с жителями дома на Тельмана. Фото пресс-службы администрации Энгельсского района
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Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Тепин встретился с жителями двора дома №166 по улице Тельмана, где ранее побывал губернатор Валерий Радаев.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, Дмитрий Тепин пообещал наказать чиновников, которые ответственны за формирование городской среды.

Данный двор вошел в муниципальную программу благоустройства. Подрядная организация ООО «Садор» до 6 августа должна установить свыше 750 погонных метров дорожного и тротуарного камня, организовать 254 кв. м парковочных мест, заменить свыше 1,3 тыс. кв. м асфальта на тротуарах и проезжей части. Однако после вскрытия асфальта, рабочие прекратили деятельность. В итоге, во время визита губернатор Валерий Радаев остался недоволен и потребовал устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Фото пресс-службы администрации Энгельсского района

Фото пресс-службы администрации Энгельсского района

В тот же день Дмитрий Тепин проверил, как исполняется поручение главы региона.

- В 2019 году в Энгельсе по программе формирования комфортной городской среды реконструируется 15 дворов. Жители не должны терпеть неудобства из-за неприемлемых подходов подрядной организации, вопрос на моем личном контроле, — подчеркнул глава района. Он также поручил увеличить количество парковочных мест во дворе, установить дополнительные элементы детской площадки, рассмотреть возможность установки «лежачих» полицейских.

Сейчас строительный мусор из двора вывезен, проход к подъездам обеспечен.

Фото пресс-службы администрации Энгельсского района

Фото пресс-службы администрации Энгельсского района

Представитель ООО «Садор» Александр Банников заверил жителей, что реконструкция двора полностью будет завершена в начале августа, ранее запланированного срока.

Фото пресс-службы администрации Энгельсского района

Фото пресс-службы администрации Энгельсского района

В рамках комплексного благоустройства управляющая компания ООО «МУЛ-АВТО» отремонтирует цоколи, отмостку и входные группы многоквартирных домов, завезет грунт на газоны и проведет санитарную опиловку деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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