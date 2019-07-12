2019-07-12T12:03:48+03:00
Общество

Жительница Саратова повредила зуб о «Слезу мужчины»

В конфетах оказалась гайка
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 июля, жительница Саратова Elena Sorkina поделилась в соцсети «ВКонтакте» неприятной историей, связанной с конфетами.

В паблике «Саратов Онлайн» горожанка рассказала — купила в «Пятерочке» конфеты «Слеза мужчины», решила полакомиться и в итоге сломала зуб.

Вместо сладкой начинки внутри оказалась настоящая железная гайка. В доказательство своих слов женщина опубликовала снимок конфеты.

- Была слеза мужчины,стала слеза женщины, — прокомментировал запись Кирилл Кузнецов. Его поддержали остальные пользователи соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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