Жительница Саратова повредила зуб о «Слезу мужчины»
В конфетах оказалась гайка
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Сегодня, 12 июля, жительница Саратова Elena Sorkina поделилась в соцсети «ВКонтакте» неприятной историей, связанной с конфетами.
В паблике «Саратов Онлайн» горожанка рассказала — купила в «Пятерочке» конфеты «Слеза мужчины», решила полакомиться и в итоге сломала зуб.
Вместо сладкой начинки внутри оказалась настоящая железная гайка. В доказательство своих слов женщина опубликовала снимок конфеты.
- Была слеза мужчины,стала слеза женщины, — прокомментировал запись Кирилл Кузнецов. Его поддержали остальные пользователи соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU