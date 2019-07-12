Гандболисты «СГАУ-Саратов» начали тренировки после отпуска
Были подписаны контракты с новичками
Фото команды "СГУА-Саратов" с официальной страницы соцсети
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Гандболисты «СГАУ-Саратов» вышли из отпуска и провели первую тренировку в сезоне 2019/2020.
Фото доступно в группах в соцсетях команды:
https://vk.com/htsgausaratov?w=wall-129135849_2932
https://ok.ru/sgausaratov/topic/69923517554886
Также в офисе гандбольного клуба «СГАУ-Саратов» состоялось подписание контрактов с новичками команды.
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Помимо подписавшего ранее трудовое соглашение Романа Бубена, официально игроками команды стали вратарь Станислав Третынко, левый полусредний Александр Рыжков, разыгрывающий Александр Измайлов, правый полусредний Андрей Беляев и левый полусредний Арсений Ухваркин.
ИСТОЧНИК KP.RU