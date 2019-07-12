2019-07-12T11:59:29+03:00
Спорт

Гандболисты «СГАУ-Саратов» начали тренировки после отпуска

Были подписаны контракты с новичками
Екатерина Семенова
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Фото команды "СГУА-Саратов" с официальной страницы соцсетиФото команды "СГУА-Саратов" с официальной страницы соцсети
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Гандболисты «СГАУ-Саратов» вышли из отпуска и провели первую тренировку в сезоне 2019/2020.

Фото доступно в группах в соцсетях команды:

https://vk.com/htsgausaratov?w=wall-129135849_2932

https://ok.ru/sgausaratov/topic/69923517554886

Также в офисе гандбольного клуба «СГАУ-Саратов» состоялось подписание контрактов с новичками команды.

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Помимо подписавшего ранее трудовое соглашение Романа Бубена, официально игроками команды стали вратарь Станислав Третынко, левый полусредний Александр Рыжков, разыгрывающий Александр Измайлов, правый полусредний Андрей Беляев и левый полусредний Арсений Ухваркин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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