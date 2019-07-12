Депутат Саратовской гордумы Серебряков: Почта никогда не умрет

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-12T11:43:41+03:00

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На праздновании юбилея саратовского филиала «Почты России» и Дня российской почты выступил депутат гордумы Анатолий Серебряков, который ранее возглавлял Саратовский филиал и проработал в нем 12 лет.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», работники почты встретили Серебрякова очень тепло.

- Помните, как мы начинали 12 лет назад, как боялись внедрения компьютеров, как осваивали программы, руководители почтамтов подтвердят. Мы начинали с 300 млн рублей доходов, сейчас 2,1 млрд доходов — когда я уходил столько было. Сейчас уже больше. Каждый из вас вложил силы и энергию в развитие почты. Сегодня увеличивается поток писем, удивительно, да, в век компьютерных технологий. СМС я сам отправляю с поздравлениями, но найду адреса коллег и друзей — отправлю открытку, ее можно и через много лет найти, а СМС? Семейная династия есть у нас в 200 с лишним лет. Почта растет, развивается, и никогда не умрет. Потому что вы здесь работаете, — сказал Серебряков.

Он не стал зачитывать приветственный адрес от депутатов Саратовской городской думы, «чтобы не утомлять», только отметил, что в последнее время в городе жалоб на работу почты все меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU