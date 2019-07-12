Саратовский велосипедист стал победителем первого этапа всероссийских соревнований
Он лучше всех прошел шоссе
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С 10 по 18 июля в Самаре проходят всероссийские соревнования по велосипедному спорту — шоссе, многодневная гонка.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в состязании принимают участие спортсмены из Свердловской, Самарской, Московской, Нижегородской и других регионов России.
Саратовскую область представляют Александр Березняк и Михаил Тулайкин.
Вчера, на первом этапе многодневной гонки, Александр занял первое место, а Михаил взял 21-е в групповой гонке на 126 км среди юниоров 17-18 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU