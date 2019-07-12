Саратовский велосипедист стал победителем первого этапа всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-12T11:40:40+03:00

Он лучше всех прошел шоссе

Изменить размер текста: A A

С 10 по 18 июля в Самаре проходят всероссийские соревнования по велосипедному спорту — шоссе, многодневная гонка.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в состязании принимают участие спортсмены из Свердловской, Самарской, Московской, Нижегородской и других регионов России.

Саратовскую область представляют Александр Березняк и Михаил Тулайкин.

Вчера, на первом этапе многодневной гонки, Александр занял первое место, а Михаил взял 21-е в групповой гонке на 126 км среди юниоров 17-18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU