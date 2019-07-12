На Валовой вытаскивают провалившийся в яму автомобиль

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-12T11:34:09+03:00

На месте проседания грунта работают коммунальщики, чиновники и инспекторы ГИБДД

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На улице Валовая начаты работы по восстановлению подпорной стенки тротуара и дорожного полотна.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Волжского района, сейчас там находятся представители ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», чиновники и ГИБДД. Работает эвакуатор.

Напомним, ночью из-за порыва на коммуникациях вода промыла грунт, что привело к проседанию асфальта на тротуаре, проезжей части и зеленой зоне улицы Валовая, между Песковским переулком и Лермонтова.

В результате автомобиль, припаркованный возле дома №12, провалился в яму.

Сейчас улица Валовая закрыта для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU