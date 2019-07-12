На Валовой вытаскивают провалившийся в яму автомобиль
На месте проседания грунта работают коммунальщики, чиновники и инспекторы ГИБДД
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На улице Валовая начаты работы по восстановлению подпорной стенки тротуара и дорожного полотна.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Волжского района, сейчас там находятся представители ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», чиновники и ГИБДД. Работает эвакуатор.
Напомним, ночью из-за порыва на коммуникациях вода промыла грунт, что привело к проседанию асфальта на тротуаре, проезжей части и зеленой зоне улицы Валовая, между Песковским переулком и Лермонтова.
В результате автомобиль, припаркованный возле дома №12, провалился в яму.
Сейчас улица Валовая закрыта для движения.
ИСТОЧНИК KP.RU