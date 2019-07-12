Саратовский пенсионер не смог подкупить дорожного полицейского

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-12T11:33:11+03:00

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Суд признал 58-летнего жителя села Славянка Воскресенского района виновным в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 23 мая мужчина ехал на автомобиле марки Hyundai по Московской улице в Петровске. Водитель ехал там, где движение запрещено, для этого даже стоял предупреждающий знак, поэтому его остановил полицейский.

Гражданин пытался дать правоохранителю 450 рублей, чтобы решить вопрос, но тот отказался. Деньги, как предмет преступления, изъяли.

Мужчину оштрафовали на 8 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU