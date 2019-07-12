2019-07-12T11:10:41+03:00
Общество

Саратовские почтовики отмечают профессиональный праздник

Более сотни человек собрались в музее «Россия — моя история»
Александр Уриевский
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Замдиректора саратовского филиала "Почты России" поздравила коллег с профессиональным праздникомЗамдиректора саратовского филиала "Почты России" поздравила коллег с профессиональным праздникомФото: Александр Уриевский
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На торжественном собрании в честь Дня российской почты в историческом парке «Россия — моя история» собрались сотни работников саратовского отделения «Почты России».

Как сообщил с места событий корреспондент «КП-Саратов», профессиональный праздник почтовиков отмечается во второе воскресенье июля.

Заместитель директора филиала Карина Муравьева поздравила своих коллег.

- 6 тыс. сотрудников, из которых 2,5 тыс. — почтальоны, 10 почтамтов, 914 отделений, сочетающие в работе опыт и молодость. Мы не идеальны, знаем. И нам, чтобы соответствовать времени, надо меняться. И меняться быстро, чтобы наши клиенты, партнеры и сотрудники оставались с нами. С праздником, любимая команда! — обратилась она к собравшимся.

Карина Муравьева Фото: Александр Уриевский

Карина МуравьеваФото: Александр Уриевский

На собрании наградили более сотни сотрудников как центральных офисов, так и самых отдаленных отделений.

Отмечено, что 13 работников саратовского филиала побывали накануне на федеральных торжествах по случаю профессионального праздника в Москве.

Саратовские работники отмечают отдельный юбилей — 15 лет назад образован Саратовский филиал, один из крупнейших работодателей в регионе.

В зале музея "Россия - моя история" собрались сотни почтовиков

В зале музея "Россия - моя история" собрались сотни почтовиков

Слова поздравления от губернатора зачитал зампред Василий Разделкин, от председателя облдумы — зампред комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Николай Бушуев. Он пожелал повышения зарплат почтовикам. С поздравлениями выступили представители Минпрома, Мининформа, Роскомнадзора и артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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