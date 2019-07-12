В Саратовской области 16% жителей — бедные

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-12T11:07:32+03:00

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Число бедных жителей Саратовской области составило 16,1% от общей численности населения.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в Саратовстате со ссылкой на данные Росстата.

При этом руководитель территориального органа статистики Вячеслав Сомов заявил, что за три года этот показатель снизился с 17,4%.

В то же время, по его словам, средняя зарплата выросла — до 27 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, рост составил около 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU